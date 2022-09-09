Глава крайизбиркома Алексей Черненко: в этом году среди кандидатов много молодежи

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Выборы стартовали и в крае, и в стране. Жители Кубани голосуют за депутатов ЗСК и в некоторых районах за представителей местных органов власти. Избирательные участки открылись ровно в 8:00. Их работу координируют в краевом избиркоме, куда стекаются данные со всех ТИКов региона.

«Представители избиркома уже во всю в рабочем процессе. Именно отсюда осуществляется контроль над территориальными и участковыми комиссиями. Первые данные уже обрабатываются. Здесь на карте можно отследить ситуацию по всему региону. Есть данные со всех 2 тыс. 880 участков. Открылись все стационарные пункты, а временные в основном будут работать только 11 сентября. Чем отличаются эти выборы от предыдущих, рассказал председатель Избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко», — сообщила корреспондент Александра Шпакова.

«На территории края проходит 102 избирательные кампании. Важнейшая — выборы депутатов ЗСК. Каждый пришедший на участок получит два бюллетеня, в которых надо выбрать кандидата от своего округа и партию, которую поддерживаете. Конкуренция достаточно большая. В избирательные бюллетени включены пять партий. В среднем минимум пять кандидатов на каждом одномандатном округе. Среди кандидатов много молодежи, то есть тех, кому менее 35 лет. Это тоже интересный факт этой избирательной кампании», — рассказал председатель Избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

«Жители Кубани выбирают депутатов в Законодательное собрание края, а также глав сельских и городских поселений. В депутаты ЗСК выдвинулись 232 кандидата, 8 из них самовыдвиженцы. К слову, перед некоторыми участками голосования будут выступать местные творческие коллективы. Последний день выборов — 11 сентября», — сказала корреспондент Александра Шпакова.

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