Глава краевого СКР взял под контроль вопросы обманутых дольщиков в Краснодаре

В краевом центре 4 марта руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов, замглавы Кубани Александр Власов и глава Краснодара Евгений Наумов осмотрели проблемные долгострои и встретились с дольщиками.

Глава краевого СКР и власти региона посетили несколько проблемных жилых комплексов — «Анит-сити», «Радуга», «Жемчужина», «Мультиплекс «Кино». По каждому объекту им доложили о ходе строительства и причинах, которые препятствуют его завершению. Также прошли встречи с участниками долевого строительства этих ЖК. Они получили ответы о сроках сдачи жилья и по другим вопросам.

Андрей Маслов отметил важность соблюдения сроков сдачи домов. Он подчеркнул, что важно как можно скорее достроить проблемные объекты, при этом представители застройщика должны информировать дольщиков о темпах и ходе строительства. Глава следственного управления добавил, что приоритетная задача — восстановление нарушенных прав граждан.

Также дольщики на месте смогли подать свои обращения в региональное управление СК. Андрей Маслов поручил провести проверки по озвученным в ходе встреч обращениям и взять их под контроль.

Краевое Следственное управление регулярно проводит выездные мероприятия по приему обманутых дольщиков. Благодаря совместной работе с органами исполнительной власти за 5 лет удалось исключить из реестра проблемных 457 объектов строительства. Сейчас в этой категории остаются 9 многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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