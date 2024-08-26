Глава IT-ассоциации Кубани: арест Павла Дурова грозит сбоями в работе Telegram

Глава Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский сообщил, что после ареста Павла Дурова Telegram сохранит работоспособность, но в его работе возможны перебои.

По словам Грабского, Telegram является достаточно распределенной системой, следовательно, при аресте части серверов мессенджер сможет работать.

«Однако на сегодняшний день база пользователей Telegram очень динамично развивается, что требует наращивания вычислительной мощности, а также объемов хранения. Возможно, это происходит благодаря инвестиционным средствам. Так как инвесторы сейчас, скорее всего, не будут вкладывать средства в Telegram, то возможны перебои в работе», — сказал Сергей Грабский.

Кроме того, по его мнению, по конфиденциальности Telegram был нанесен значительный удар. Он призвал задуматься людей, использующих мессенджер для передачи «информации, которая представляет ценность для западных разведок».

Обрушение примерно на 20% цены криптовалюты Toncoin (TON), связанной с Telegram, Грабский называет «не столь критичной», пишет «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа около 20:00 в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Сообщалось о том, что Дурову могут быть предъявлены обвинения, связанные с такими преступлениями, как терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество, отмывание денег, распространение детской порнографии.

Суд 26 августа продлил Павлу Дурову срок содержания под стражей до 96 часов. В течение этих четырех дней ему должны предъявить обвинение, в противном случае Дурова должны освободить из-под стражи.