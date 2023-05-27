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Глава Горячего Ключа: помочь решить проблему пробок на трассе в районе Старого Замка смогут только надземные переходы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-goryachego-klyucha-pomoch-reshit-problemu-probok-na-trasse-v-rajone-starogo-zamka-smogut-tolko-nadzemnye-perehody
Глава Горячего Ключа: помочь решить проблему пробок на трассе в районе Старого Замка смогут только надземные переходы
Фото t.me/sergey_belopolskyi

Проект надземных переходов на этом участке трассы М-4 «Дон» планируют завершить к концу года.

Жители переживают, что ремонт моста на улице Промышленной станет причиной новых пробок. Хочу отметить, что мост в удручающем состоянии, движение становится опасным, работы здесь необходимы. И вполне вероятно, что завершат их быстрее намеченного срока. Помочь решить проблему пробок смогут только надземные переходы в районе Старого Замка и Заречья. Накануне встречался с представителями Росавтодора. Договорились, что к концу года переходы запроектируют, а в следующем — построят», — написал глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в Telegram.

Он отметил, что такое решение значительно увеличит пропускную способность трассы и облегчит движение в районе города.

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