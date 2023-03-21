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Для предотвращения пробок перед Крымским мостом ускорят процедуру досмотра машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-predotvrashheniya-probok-pered-krymskim-mostom-uskoryat-protseduru-dosmotra-mashin
Для предотвращения пробок перед Крымским мостом ускорят процедуру досмотра машин
Фото hse.ru

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в этом туристическом сезоне пробок перед Крымским мостом быть не должно.

«Были задержки, скопления машин, в основном из Краснодарского края на праздниках. А с точки зрения количества пропускаемых машин за единицу времени — мы эту задачу решим, добавим количество сил и средств», — сказал Аксенов.

Он уточнил, что специалисты анализируют хронометраж досмотра легковушек перед мостом. К 1 апреля планируют подвести итоги о том, сколько времени занимает оформление автомобилей. Процедуру досмотра машин перед Крымским мостом ускорят, чтобы снизить дорожные заторы, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Крым ожидает летом большое количество туристов. Власти полуострова начали прорабатывать сценарий, чтобы запустить многополосный досмотр на мосту к летнему туристическому сезону.

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