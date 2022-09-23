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Глава ДНР Денис Пушилин: мы возвращаемся домой — это главный мотив всех наших дел и сражений

Политика
23.09.2022 11:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-dnr-denis-pushilin-my-vozvrashhaemsya-domoj-eto-glavnyj-motiv-vseh-nashih-del-i-srazhenij
Видео канала «Кубань 24»

Проходит первый день голосования на референдуме о вхождении Донецкой народной республики в состав России на правах субъекта. К россиянам обратился глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что к этому дню республика, проливая кровь, шла восемь лет.

«Мы возвращаемся домой — это главный мотив всех наших дел и сражений, сокровенное желание и абсолютная уверенность в том, что наступит тот день, когда мы станем Россией. Я рад не только за всех жителей республики, но и за Российскую Федерацию, которая прирастет непокоренным Донбассом», — сказал Пушилин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», референдумы о вхождении в состав Российской Федерации стартовали также в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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