Глава ДНР Денис Пушилин: мы возвращаемся домой — это главный мотив всех наших дел и сражений
Политика
23.09.2022 11:19
Проходит первый день голосования на референдуме о вхождении Донецкой народной республики в состав России на правах субъекта. К россиянам обратился глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что к этому дню республика, проливая кровь, шла восемь лет.
«Мы возвращаемся домой — это главный мотив всех наших дел и сражений, сокровенное желание и абсолютная уверенность в том, что наступит тот день, когда мы станем Россией. Я рад не только за всех жителей республики, но и за Российскую Федерацию, которая прирастет непокоренным Донбассом», — сказал Пушилин.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», референдумы о вхождении в состав Российской Федерации стартовали также в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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