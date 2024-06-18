Глава Динского района Евгений Пергун ушел в отставку

Об этом стало известно 18 июня по итогам внеочередной сессии районного Совета депутатов.

Должность главы муниципалитета Евгений Пергун оставил по собственному желанию. В качестве причины он назвал переход на другую работу. Депутаты удовлетворили его прошение об отставке.

«Евгений Николаевич возглавил Динской район в непростое время и, сумев сплотить команду единомышленников, вывел муниципалитет на передовые позиции в крае», — сообщает пресс-служба администрации Динского района.

Евгений Пергун родился в 1982 году в Кореновске. В 2004 году он окончил КубГТУ по инженерной специальности, также в 2013 году получил юридическое образование в КСЭИ.

С 2012 по 2018 годы Евгений Пергун был мэром Кореновска. В 2018 году стал первым заместителем главы Динского района, а с 2019 года руководил муниципальным образованием.

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