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Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин прокомментировал появление агитационных листовок с QR-кодом в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-chvk-vagner-prigozhin-prokommentiroval-poyavlenie-agitatsionnyh-listovok-s-qr-kodom-v-krasnodare
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин прокомментировал появление агитационных листовок с QR-кодом в Краснодаре
Евгений Пригожин. Фото t.me/concordgroup_official

Жители Краснодара сообщили о том, что на улицах города начали появляться печатные листовки с изображением QR-кода для перехода на сайт и чат-бот.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что он не имеет отношения к листовкам.

«Никакого отношения к листовкам на столбах, точно так же, как и к любым политическим активностям в интернете, которые я так же наблюдал множество, я не имею. Кто этим занимается, у меня информации нет. Предположительно, либо украинские спецслужбы, которые раскачивают повестку, либо те, кому хочется попугать действующую власть… Я к этому отношения не имею никакого, и мои соратники также», — цитирует  главу ЧВК Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

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