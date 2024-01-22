Глава Апшеронского района: ситуация с оползнем возле домов у Пшехи ухудшилась

В начале января левый берег горной реки Пшеха обрушился в районе переулка Ротный в Апшеронске.

Глава Апшеронского района Алексей Передереев провел встречу с жильцами домов на Ротном. По его словам оползень к домам подходит уже несколько лет. Местные жители рассказали главе, что от обрыва реки до их домов осталось около 15 метров.

«В русле ведутся дноуглубительные работы, согласно контракту, заключенному с минприроды. Однако за эти полгода, что ведутся работы, ситуация только ухудшилась», — написал Передереев в Telegram.

Глава района отметил, что уже дал поручение своему заместителю выяснить у подрядчика, когда и в каком объеме планируют выполнить работы по берегоукреплению.

Передереев добавил, что по вопросу оползня возле домов на переулке Ротном он планирует провести ряд встреч в Краснодаре. Об их результатах он сообщит жителям.

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