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Глав двух поселений выбрали в Апшеронском и Белореченском районах

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/glav-dvuh-poselenij-vybrali-v-apsheronskom-i-belorechenskom-rajonah
Глав двух поселений выбрали в Апшеронском и Белореченском районах
Фото пресс-службы партии «Единая Россия»

Выборы глав Родниковского сельского поселения Белореченского района и Мезмайского сельского поселения Апшеронского района прошли 25 декабря.

На досрочных выборах главы Мезмайского сельского поселения победил Алексей Иванцов. Главой Родниковского сельского поселения стал Юрий Фесенко, сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия».

Юрий Фесенко в 2009 году уже занимал пост главы поселка. С 2013 года был заместителем главы Белореченского поселения.

Алексей Иванцов ранее был ведущим специалистом администрации Мезмайского сельского поселения.

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