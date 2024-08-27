Гладков: ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 27 августа сообщил о попытке прорыва украинских войск на территорию РФ.

Вячеслав Гладков назвал ситуацию «сложной, но контролируемой».

«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой», — сказал Гладков.

Он также сообщил, что российские военные проводят плановые работы и призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, сообщает RT.

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