ГК «ТОЧНО» организовала праздник в микрорайоне «Родные просторы» в Краснодаре

В микрорайоне «Родные Просторы» прошли народные гуляния. Жителей и гостей ждали предновогодняя ярмарка и настоящие чудеса.

Праздник от ГК «ТОЧНО» объединил более 500 жителей и гостей микрорайона «Родные просторы». Семейный парк на 9 га — сердце проекта — стал площадкой для народных гуляний и перенес в новогоднюю сказку не только детей, взрослых тоже.

«Сегодня для клиентов группы компаний «ТОЧНО» действует уникальное предложение. Мы запустили акцию «Берите сейчас, но это вам на Новый год». Купить квартиру в жилом комплексе «Родные просторы» и в жилом комплексе «Первое место» можно со скидкой до 26%, а это очень символично, в честь наступления Нового года», — отмечает менеджер по продажам ЖК «Родные просторы» Светлана Исаева.

«Народные гуляния» удались: эльфы раздавали мандарины, дети и родители соревновались в снежном тире и боулинге и делали памятные фото. А Дед Мороз и Снегурочка проверили веру в чудеса — после хоровода в Краснодаре пошел первый снег. Без подарков не ушел никто.

«Мы узнали, что сейчас действует шикарная скидка до Нового года — 26 %. Как только мы это узнали, мы до праздника обратились в отдел продаж и уже забронировали для себя квартиру. Очень скоро станем жителями микрорайона», — говорят гости праздника Иван и Анастасия Нестеровы.

Сегодня «Родные Просторы» — это самодостаточный район, где уже функционирует школа, открыты два детских сада и работает храм. Рядом «ТОЧНО» возводит масштабный район «Первое место». В будущем оба проекта девелопера станут частью «Нового Краснодара», куда планируется перенести весь административный центр города.

Читайте также: распространить семейную ипотеку на вторичное жилье предложили в Госдуме РФ.

Подпишись, здесь всегда интересно.