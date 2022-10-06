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ГК СКИФ в гостях сыграет с командой «Динамо-Сунгуль» из Снежинска

Спорт
06.10.2022 09:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/gk-skif-v-gostyah-sygraet-s-komandoj-dinamo-sungul-iz-snezhinska
Видео канала «Кубань 24»

Этот матч в рамках четвертого тура Суперлиги состоится 8 октября. Начало в 14:00.

Скифы уже прибыли в Снежинск Челябинской области. От Краснодара до этого населенного пункта — 2,5 тыс. км. Это один из самых дальних выездов в чемпионате страны для коллектива Дмитрия Карлова. В краевом центре команда готовилась к переезду, который занял 16,5 часа.

«На автобусе едем до Ставрополя, там садимся на самолет и летим до Москвы, до Шереметьева, затем пересадка в Екатеринбурге. Прилетаем, там автобусом 100 км до Снежинска», — рассказал главный тренер ГК СКИФ Дмитрий Карлов.

В Снежинск СКИФ отправился без Дениса Корякина и Дмитрия Воробьева, они оба сейчас на больничном. Зато вернулся в строй один из лидеров команды — Руслан Дашко. В прошлом сезоне краснодарцы в гостях уже побеждали «Динамо-Сунгуль».

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Автор:
Евгений Резник
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