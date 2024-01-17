ГК «Абрау-Дюрсо» регистрирует новый бренд Durso

Заявку в Роспатент ЗАО «Абрау-Дюрсо» направило 22 декабря 2023 года. Об этом говорят данные из системы «СПАРК-Интерфакс»

Новый бренд регистрируют по 43 классу Международной классификации товаров и услуг. Он предполагает услуги по предоставлению временного жилья в аренду, а также связанные с приготовлением напитков и еды.

Под новым брендом компания сможет, например, открыть гостиницы, базы отдыха или кафе, а также организовать доставку готовых блюд, пишет «Ъ-Кубань».

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