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ГК «Абрау-Дюрсо» регистрирует новый бренд Durso

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gk-abrau-dyurso-registriruet-novyj-brend-durso
ГК «Абрау-Дюрсо» регистрирует новый бренд Durso
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заявку в Роспатент ЗАО «Абрау-Дюрсо» направило 22 декабря 2023 года. Об этом говорят данные из системы «СПАРК-Интерфакс»

Новый бренд регистрируют по 43 классу Международной классификации товаров и услуг. Он предполагает услуги по предоставлению временного жилья в аренду, а также связанные с приготовлением напитков и еды.

Под новым брендом компания сможет, например, открыть гостиницы, базы отдыха или кафе, а также организовать доставку готовых блюд, пишет «Ъ-Кубань».

Читайте также: в компании «Абрау-Дюрсо» сменили генерального директора.

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