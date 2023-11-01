В компании «Абрау-Дюрсо» сменили генерального директора

В Москве 30 октября состоялось заседание Совета директоров Группы компаний «Абрау-Дюрсо», на котором было принято решение о смене генерального директора ПАО «Абрау-Дюрсо».

С 1 ноября на должность гендиректора управляющей компании назначили Елену Зарицкую, которая ранее возглавляла инвестиционное направление и курировала сделки по слияниям и поглощениям. Под ее руководством заключили сделку по покупке активов винодельни «Юбилейная» в 2020 году.

Елена Зарицкая сменила на этой должности Владимира Масловского, который почти 10 лет был гендиректором ПАО «Абрау-Дюрсо». Он покинул компанию по собственному желанию.

Елена Зарицкая получила высшее профессиональное образование и с отличием окончила юрфак Московского государственного университета имени Ломоносова. Зарицкая училась в аспирантуре Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Она работала в российских частных и госкомпаниях. С 2020 года Елена Зарицкая является членом Совета директоров ГК «Абрау-Дюрсо».

«Абрау-Дюрсо» является ведущим производителем игристых и тихих вин России. В прошлом году компания реализовала более 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции.

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