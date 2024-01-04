Гинзбург рассказал, как сбросить лишние килограммы после новогодних праздников

Во время длинных новогодних выходных многие россияне набирают лишний вес из-за частого переедания и низкой физической активности.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как лучше всего избавиться от лишних килограмм, набранных за новогодние праздники. Он отметил, что для этого необходимы правильный выбор еды и физические нагрузки.

«Дома не надо сидеть, надо больше двигательной активности. Надо есть больше овощей, рыбы, фруктов, круп, зелени и молочных продуктов», — сказал Гинзбург.

Диетолог уточнил, что в такой пище содержится относительно небольшое количество калорий. В сочетании с регулярными пешими прогулками организм начнет тратить больше энергии, чем потреблять. Из-за этого вес начнется постепенно снижаться.

Гинзбург подчеркнул, что такой подход в борьбе с лишними килограммами после новогодних праздников будет более эффективным, чем жесткие диеты или посещение бань, сообщает радио Sputnik.

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