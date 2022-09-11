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Гинцбург: «Спутник V» почти в 3,5 раза эффективнее западных вакцин против «омикрона»

Общество
11.09.2022 16:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/gintsburg-sputnik-v-pochti-v-3-5-raza-effektivnee-zapadnyh-vaktsin-protiv-omikrona
Гинцбург: «Спутник V» почти в 3,5 раза эффективнее западных вакцин против «омикрона»
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По данным главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александра Гинцбурга, эффективность западных вакцин из-за заразности «омикрона» снижается в 30–35 раз.

При этом эффект от «Спутника V», учитывая заразность «омикрона», снижается только в 10 раз, поэтому российская вакцина в 3–3,5 раза эффективнее западных.

Глава центра имени Гамалеи рассказал, что один инфицированный «омикроном» заражает еще 8–9 человек, этот штамм заразнее первого «уханьского» в 4 раза.

«Омикрон-штамм гораздо более заразный. Один зараженный уханьским штаммом мог заразить в среднем два человека, омикрон-штаммом — 8–9. За счет этого идет рост заболеваемости и, соответственно, смертности», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Самым эффективным средством защиты от COVID-19 являются вакцинация и регулярная ревакцинация. При вакцинации при себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Список прививочных пунктов можно посмотреть на сайте регионального минздрава. Узнать их адреса и время работы можно с помощью чат-бота в Telegram.

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