Гинеколог Атилла скептически отнеслась в идее брака со справкой от генетиков

В Республике Башкортостан предложили регистрировать браки только при наличии справки о генетической совместимости молодоженов. Это нужно, чтобы рождались только здоровые дети.

С инициативой выступил председатель комитета госсобрания Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов.

«Мы говорим о повышении рождаемости, есть же другая сторона, когда дети рождаются больными, связано с генетикой. И предложение было от отдельных врачей, просто я задумался, насколько это будет правильно и этично», — отметил Харасов.

Акушер-гинеколог Ольга Атилла раскритиковала эту идею. По ее словам, справка о несовместимости пары не станет приятной новостью, из-за чего женщина может родить преждевременно и с осложнениями изначально здорового ребенка.

Кроме того, отметила специалист, потенциальное генетическое заболевание зависит не только от совместимости, но и от случая, образа жизни женщины, а также от окружающей среды. Она добавила, что за 15 лет работы видела лишь пять пар, у которых появились генетически неполноценные дети из-за несовместимости. Зачастую такие патологии выявляют в ходе УЗИ в сроке 11-14 недель, и они не связаны с генетикой родителей, сообщает телеканал «360».

Читайте также: эксперт Каниметов рассказал, как снизить зависимость детей от гаджетов.