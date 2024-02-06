Эксперт Каниметов рассказал, как снизить зависимость детей от гаджетов

«Зависание» ребенка в гаджетах может говорить о проблемах в самореализации.

Нейропсихолог Кубат Каниметов отметил, что важно следить за тем как, ребенок справляется со своими обязательствами, обращать внимание на посещаемость школы, успеваемость, чтобы понять уровень самореализации ребенка.

«В случае, если ему это сложно, у него стресс, то тогда, конечно, количество времени, которое он будет стараться проводить за планшетом или другим гаджетом, будет резко выше. В интернет-пространстве реализоваться гораздо проще: победить вымышленного врага, пройти какие-то уровни. И результат будет ярче, потому что выдуманный мир — более красочный, а дети воспринимают все зачастую глазами», — объяснил эксперт.

По словам специалиста, ребенку нужно подбирать контент, учитывая спектр интересов, а не запрещать его.

«Хороший родитель — это не тот, кто находится с ребенком 24/7, и не тот, кто знает, какой обед давали в школе, а тот, кто в нужный момент может понять, что нужно малышу. Контент должен быть поводом для того, чтобы семья могла пообщаться, и взрослый должен его цензурировать, одновременно воспитывая в ребенке самоцензуру», — подчеркнул врач.

Каниметов подчеркнул, что важно не столько количество времени, которое проводит ребенок за гаджетом, сколько качество получаемой от этого информации.

«Если у ребенка насыщенная жизнь, и виды деятельности в течение дня активно сменяются, у него нет проблем с самореализацией, ему вообще не будет хотеться никакого контента. Но для него будет подарком, если родители будут вместе с ним смотреть этот контент, разбирать его», — цитирует специалиста радио Sputnik.

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