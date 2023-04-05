Гигантскую окаменевшую раковину иноцерамуса нашли на пляже в Новороссийске

Раковину моллюска, жившего в период от 189,6 до 66,043 млн лет назад, местная жительница обнаружила на берегу моря в 16-м микрорайоне.

Девушка опубликовала снимок огромной ракушки в соцсетях.

Член Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко рассказал, что это раковина иноцерамуса. В переводе с греческого это название означает «крепкий горшок». Вымершие морские двустворчатые моллюски внешне напоминали родственных современных крылатых жемчужных устриц.

В окрестностях Новороссийска раковины иноцерамусов находили и раньше. Например, один экземпляр нашли на пляже в Пограничной щели Восточного района, недалеко от больницы моряков, пишет «Наша газета. Новороссийск».

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