Гигантские пробки 10 августа сковали трассы у побережья в Краснодарском крае
Общество
10.08.2024 11:40
На юге России продолжается высокий курортный сезон. Многие жители России отправились к курортам Краснодарского края на автомобилях.
Утром 10 августа на дорогах возле Черноморского побережья Кубани собрались серьезные заторы.
Наиболее сложная ситуация с пробками сложилась на трассе М-4 «Дон». Заторы образовались около Горячего Ключа, Пятигорской, Хребтового и Архипо-Осиповки. Путь от Горячего Ключа до Молдовановки протяженностью около 30 км у водителей сейчас займет не менее 2 часов.
Кроме того, сильные заторы собрались около Джубги, Новомихайловского, а также между Дедеркоем и Туапсе.
На федеральной трассе А-146 образовались внушительные пробки возле Холмской и Нижнебаканской.
Читайте также: более 900 автомобилей 10 августа встали в пробках перед Крымским мостом.