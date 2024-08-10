Гигантские пробки 10 августа сковали трассы у побережья в Краснодарском крае

На юге России продолжается высокий курортный сезон. Многие жители России отправились к курортам Краснодарского края на автомобилях.

Утром 10 августа на дорогах возле Черноморского побережья Кубани собрались серьезные заторы.

Наиболее сложная ситуация с пробками сложилась на трассе М-4 «Дон». Заторы образовались около Горячего Ключа, Пятигорской, Хребтового и Архипо-Осиповки. Путь от Горячего Ключа до Молдовановки протяженностью около 30 км у водителей сейчас займет не менее 2 часов.

Кроме того, сильные заторы собрались около Джубги, Новомихайловского, а также между Дедеркоем и Туапсе.

На федеральной трассе А-146 образовались внушительные пробки возле Холмской и Нижнебаканской.

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