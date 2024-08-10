Более 900 автомобилей 10 августа стоят в пробках перед Крымским мостом

На юге России продолжается высокий курортный сезон. Многие жители России отправились в отпуск в Крым на своих автомобилях.

По данным на 9:00 10 августа, со стороны Тамани в очереди стоят 660 автомобилей. Время ожидания перед пунктом досмотра составляет более 2 часов.

Со стороны Керчи в пробке собрались 260 машин. Время ожидания — около 1 часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

Читайте также: Минтранс РФ напомнил о правилах въезда машин на Крымский мост. С учетом роста потока автомобилей на автоподходах, на досмотровых пунктах увеличили число постов. Такая мера позволит ускорить время ожидания своей очереди.