Гидрометцентр: в ноябре количество осадков на Кубани будет на 15-20% ниже нормы

В Гидрометцентре считают, что на юге России в ноябре выпадет недостаточно осадков, из-за этого сократится уровень влаги в почве.

В частности, в Краснодарском крае прогнозируют выпадение около 85% осадков от нормы. Для этого времени года норма в крае составляет 65 мм. В остальных регионах юга также количество осадков будет в среднем ниже на 10-15%. А в Ростове-на-Дону выпадет не более 80% от нормы.

При этом среднемесячная температура в Краснодаре будет выше средних показателей почти на градус. Для Краснодара норма ноября составляет 6,3 °C, а в Ростове-на-Дону 3,1 °C, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: на побережье Краснодарского края в начале ноября ожидается бархатный сезон. Температура воды и воздуха в Сочи, Туапсе и Геленджике будет примерно одинаковой.

Подпишись, здесь всегда интересно.