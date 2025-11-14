Гибкий камень: плюсы, минусы и особенности работы с этим материалом

Гибкий камень — современный отделочный материал, который выглядит как камень, прочный, как камень, на ощупь, как камень, а пластичный, как виниловая плитка или полимерные обои.

Допустим, вы планируете ремонт и находитесь на самом первом его этапе — рассматриваете дизайн-проекты, прикидываете, как их можно воплотить. Какие материалы будут нужны? Сложные интерьерные решения, с арками, колоннами и прочими криволинейными конструкциями привлекают своей эстетикой, но отпугивают запредельными затратами. И тут вы узнаете о том, что есть гибкий камень.

Прежде чем радоваться и приобретать его или заранее отвергать этот вариант, попробуйте взвесить все плюсы и минусы гибкого камня. А потом уже принимайте решение.

Сердце камня

Основа этого композитного материала — стеклоткань или прочное полимерное полотно. Декоративный верхний слой — либо тонкий срез натурального песчаника, кварцита или сланца, либо мраморная крошка. Толщина гибкого камня от 2 до 4 миллиметров. Производится в виде рулонов (как обои) и листов.

Важно! Возможна путаница!

Сейчас на маркетплейсах присутствуют «гибкий камень» и «гибкий мрамор», причем продавцы могут так называть как один и тот же продукт, так и разные. А разница между ними очень велика и потребует разных технологий в обработке. Гибкий камень, как уже говорилось, это по сути толстые обои с верхним слоем из камня. А гибкий мрамор — это скрученный в рулон листовой пластик. И если обои вы легко развернете и наклеите, то для разворачивания пластика в гладкий лист потребуются обработка его промышленным феном и определенные навыки, чтобы пластик от температуры не повело и не покоробило. Да и резать его придется ножовкой. Поэтому важно четко уточнять, что именно вы приобретаете, чтобы впоследствии не было сюрпризов.

Внимание! Все, что написано ниже, касается именно гибкого камня, а не мрамора. Обоев, а не пластика.

Каменный цветок

Внешний вид гибкого камня от его натуральных родственников не отличить. Цвет, фактура, тактильные ощущения — все соответствует. Рисунок каждого искусственного созданного фрагмента, как и в природе не повторяется. Только на ощупь гибкий камень чуть теплее массивного. Можно считать, что его согрели солнечные лучи.

Весомые аргументы

Гибкость материала — его основное преимущество. Он легко гнется, не ломается и не трескается. Благодаря этим свойствам можно, не сдерживая фантазию, создавать каменные колонны, арки и любые другие сложные формы. То, что сделать из натурального камня просто недоступно.

Малый вес гибкого камня не дает чрезмерную нагрузку на фундамент, несущие и любые другие конструкции.

Каменоломня

Для резки гибкого камня специального оборудования не нужно. Он легко режется ножницами или острым ножом. Устанавливается так же, как толстые обои на специальный клей.

Материал этот долговечен. Устойчив к перепадам температур. На солнце не выцветает. Вредных веществ не выделяет. Влагу не впитывает, если защитить его лаком (для большинства случаев и помещений достаточно лака акрилового — сохнущего как вода и без резких запахов, что важно при работе в помещении).

Под камнем этим

Где можно применять гибкий камень? Да, практически везде, где применяется кафель и керамическая плитка. Можно для отделки фасадов и цоколей. Можно для внутреннего интерьера санузлов, бассейнов, кухонь, элементов декора. Гибкий камень не горит, поэтому для отделки каминов и печей его тоже можно использовать.

Подводные камни

Гибкий камень — материал прочный. Но повредить его можно. Например, ударив углом мебели, острым или тяжелым предметом. Все-таки это не массивная каменная плита.

Зато он вполне ремонтопригоден. Дефектный участок легко заменить, переклеив.

Если вы никогда не работали с гибким камнем, то лучше позвать на помощь профессионала или хотя бы «полупрофессионала». Для монтажа нужно не только подготовить и детально ровное основание, но и плотно прижимать материал к основанию, прокатывать пластиковым или резиновым валиком, правильно формировать швы. Иначе все неровности от излишков клея и остатков пузырей воздуха будут видны, а нарушения технологии монтажа, и «неправильный» клей способны привести к отслоению.

В некоторых случаях может потребоваться дополнительное покрытие гибкого камня лаком — матовым или глянцевым, антивандальным или влагонепроницаемым — для защиты от влаги и загрязнений.

Гибкий камень — премиальный отделочный материал. С ним, действительно можно реализовать самые сложные дизайнерские проекты. При строгом соблюдения технологии монтажа квалифицированными мастерами.

