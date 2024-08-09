Гибель трех рабочих в ДТП в Новороссийске признана смертью на производстве

Авария, в которой погибли трое мужчин, произошла 22 января.

Сообщалось, что охранники одного из промпредприятий города-героя возвращались со смены на служебном автомобиле марки Tank-500. В районе Мефодиевки автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в большегруз. Один из охранников погиб на месте. Остальные участники этого ДТП скончались в больнице.

Городская комиссия по расследованию несчастных случаев на производстве Новороссийска провела расследование по факту этой аварии. Все смерти признали связанными с производством.

«Комиссия признала этот случай, связанным с производством. Все трое работников возвращались в 18:00 с рабочей смены. Это означает, что семьи погибших получат все положенные государством выплаты в случае смерти на производстве», — сказала член городской комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве Ирина Полшкова.

По ее словам, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем служебного автомобиля, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария со смертельным исходом произошла 22 января около 18:00 на улице Мефодиевской около дома № 126. Для извлечения пострадавших из разбитого внедорожника потребовалась помощь спасателей.