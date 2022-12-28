ГИБДД: водитель легковушки, на которую упал контейнер в Новороссийске, отделался легкими травмами

Авария произошла 27 декабря около 21:50 в Новороссийске на улице Элеваторной, 9.

По предварительным данным, водитель грузовика Scania с полуприцепом не убедился в том, что груз надежно закреплен, в результате чего контейнер рухнул на автомобиль.

В результате легковушка получила значительные механические повреждения. Водителю оказали разовую медпомощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для деблокировки водителя из покореженной легковушки потребовалась помощь спасателей муниципальной службы. При помощи гидравлического инструмента они извлекли водителя легкового автомобиля, а затем передали его медикам.

Похожая авария со смертельным исходом произошла в Новороссийске вечером 12 февраля 2019 года. Тогда фура опрокинулась и раздавила легковушку. В результате ДТП погибла пассажирка. Фура перевозила 40 т мандаринов. Чтобы поднять контейнер, задействовали два крана.