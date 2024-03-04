Герой ДНР Артем Жога посетил волонтерский форум в Краснодаре

Форум добровольческих групп и волонтерских объединений Краснодарского края в поддержку СВО состоялся в кубанской столице.

Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога посетил Дом молодежи, где пообщался с волонтерами, добровольцами, а также оценил, какую помощь оказывают бойцам на фронте. Так, на тематических площадках представили маскировочные сети, окопные свечи и сухие пайки. На одной из точек команда инструкторов центра тактической подготовки «Архангел» рассказала Жоге об аптечках, медицинских рюкзаках, а также о других предметах первой необходимости.

По словам председателя, волонтеры, добровольцы проводят огромную работу.

«Это те люди, которые каждый день отправляют гуманитарную помощь за ленточку, сами туда отправляются. Тонны гуманитарной помощи проходят через руки волонтеров, в которую они вкладывают свою любовь и тепло. Я знаю, как важно и нужно получать помощь и поддержку из дому. И какие чувства испытывают бойцы, от детских писем и пожеланий», ― подчеркнул он.

На форуме обсудили работу и деятельность добровольческих и волонтерских организаций. Волонтеры рассказали председателю Народного Совета о своей работе, а также делились своими предложениями и идеями по развитию своей деятельности в этом направлении.

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