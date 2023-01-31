Генпрокурор Краснов: все 9 тыс. незаконно мобилизованных россиян уже вернулись домой
Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Усилиями надзора возвращено домой свыше 9 тыс. граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы», — сказал Краснов.
Он подчеркнул, что прокуроры в ходе проверок выявили целый ряд недостатков при проведении частичной мобилизации в РФ. По его словам, в этом направлении выявили массу существенных проблем, ставших для многих уроком.
В том числе выявили проблемы при выплатах денежного довольствия военным. Генпрокурор отметил, что это было связано с некорректным введением информации в базу данных. Краснов сказал, что денежные средства уже довели до военных, а возникающие с этим проблемы стараются решить как можно быстрее, сообщает «Интерфакс».
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