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Генпрокурор Краснов: все 9 тыс. незаконно мобилизованных россиян уже вернулись домой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/genprokuror-krasnov-vse-9-tys-nezakonno-mobilizovannyh-rossiyan-uzhe-vernulis-domoj
Генпрокурор Краснов: все 9 тыс. незаконно мобилизованных россиян уже вернулись домой
Фото пресс-службы ЮВО

Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Усилиями надзора возвращено домой свыше 9 тыс. граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы», — сказал Краснов.

Он подчеркнул, что прокуроры в ходе проверок выявили целый ряд недостатков при проведении частичной мобилизации в РФ. По его словам, в этом направлении выявили массу существенных проблем, ставших для многих уроком.

В том числе выявили проблемы при выплатах денежного довольствия военным. Генпрокурор отметил, что это было связано с некорректным введением информации в базу данных. Краснов сказал, что денежные средства уже довели до военных, а возникающие с этим проблемы стараются решить как можно быстрее, сообщает «Интерфакс».

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