Генпрокуратура РФ требует вернуть в госсобственность 663 га земли в Сочи

Иск с таким требованием в Адлерский районный суд подал первый замгенпрокурора России Анатолий Разинкин.

Генпрокуратура РФ требует через суд аннулировать права собственности земельных участков в Сочи общей площадью свыше 663 га. В ведомстве уверены, что земли на месте бывшего совхоза «Чкаловский» незаконно выбыли из государственной собственности в начале 90-х годов после распада СССР.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры значатся Росимущество, мэрия Сочи, а также частные и юридические лица. Заседание по этому делу назначили на 18 января, сообщает «Ъ-Кубань».

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