Более 80 жителей Сочи могут лишиться земельных участков возле нацпарка

С начала мая Хостинский районный суд завел 83 дела о лишении прав собственности на земельные участки, расположенные около территории Сочинского национального парка.

Владельцы участков уверены, что закон в этой ситуации находится на их стороне и намерены обратиться за помощью в Генпрокуратуру России.

«Встретился с собственниками. Прозвучала необходимость проверки заключения специалиста о пересечении земельных участков с землями федеральной собственности. При этом жителям Сочи известно, что указанное заключение формировалось камерально, то есть без выхода специалиста на место», — написал в Telegram депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Он добавил, что при погрешности измерений земли до 30 метров могут быть неточности, которые требуют корректировок. Парламентарий предположил, что заключение специалиста, использованное при составлении исков, может содержать ошибки. Гусев отметил, что возможные нарушения земельных правоотношений в Сочи нужно комплексно анализировать.

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