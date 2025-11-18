Генпрокуратура признала нежелательным разработчика игры S.T.A.L.K.E.R. в России

Деятельность украинской организации GSC Game World*, которая представила миру компьютерные игры «Казаки» и S.T.A.L.K.E.R, признали нежелательной в РФ.

Компанию учредили в Киеве в 1995 году. Она занимается разработкой компьютерных игр, программного обеспечения и другой работой в IT-сфере.

По данным Генпрокуратуры РФ, организация неоднократно собирала средства для помощи ВСУ. Также она с помощью своих продуктов продолжает распространение материалов, дискредитирующих Россию.

«Руководством организации в 2022 году переведено фонду помощи военнослужащим Украины около 17 млн долларов США, на которые приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили», — сообщает надзорное ведомство.

Также в прошлом году разработчик выпустил новую часть игры S.T.A.L.K.E.R, где продвигаются нарративы украинского режима и содержится агрессивный русофобский контент, сообщает 360.ru.

*решением Генпрокуратуры признана на территории РФ нежелательной и внесена в соответствующий Перечень иностранных международных неправительственных организаций.

