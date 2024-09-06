Генпрокуратура потребовала вернуть государству 12 га земли на побережье Сочи

Речь идет о территории детского лагеря «Огонек» и санатория «Якорная Щель», которые прокуратура РФ считает незаконно приватизированными.

Согласно материалам дела, в 2021 году компания «Бизнес Партнер» приобрела права на 12 га территории детского лагеря и санатория. Однако после сделки эта земля и объекты на ней не использовались по назначению и «деградировали».

Известно, что компания провела изменение юридического статуса земель санатория и начала возводить на этой территории элитный гостиничный комплекс. Из-за чего пансионат был «фактически уничтожен и прекратил свою деятельность».

В Генпрокуратуре отметили, что «Бизнес Партнер» приобрела объекты и земли лагеря «Огонек» и санатория «Якорная Щель», только чтобы получить сверхприбыль от неправомерного использования государственной собственности.

В надзорном ведомстве просят суд признать недействительными сделки по передаче этих земельных участков, а также передать их в распоряжение Росимущества и снести начатые на территории постройки и ветхие нежилые здания, пишут «Известия».

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