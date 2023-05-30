Генпрокуратура через суд планирует снести 157 объектов туризма в Туапсинском районе

В Туапсинский районный суд с иском к 45 ответчикам обратился заместитель Генпрокурора РФ. Он требует расторгнуть договоры аренды и демонтировать 157 объектов строительства в селе Шепси.

На спорных участках построены базы отдыха, коммерческие объекты, гостевые и жилые дома.

Согласно исковому заявлению Генпрокуратуры, земельный участок площадью 47,2 га на 46 частей разделило ЗАО «Пансионат «Шепси». В 2015 году администрация поселения изменила категории земель с особо охраняемых на земли населенных пунктов, после чего заключила договоры аренды с 43 юрлицами.

Всего на участках расположены 109 некапитальных и 48 капитальных объектов. При проверке выяснили, что здания возведены в короткие сроки. В Генпрокуратуре уверены, что это может говорить о помощи властей в бесконтрольной застройке земель.

Кроме того, Генпрокуратура считает «мнимыми» сделки по аренде участков, поскольку арендаторы не планировали использовать земли по назначению или сохранять их природные ресурсы. Органы местного самоуправления не контролировали использование земель, а также не привлекали арендаторов к ответственности за их нецелевое использование, утверждает ведомство в иске.

По мнению Генпрокуратуры, такая хаотичная застройка негативно повлияла на курортно-рекреационный потенциал всего района. Кроме того, при проверке выяснили, что все участки находятся в водоохранной зоне реки, а часть из них — в границах подтопления.

На этих основаниях ведомство просит суд признать договоры аренды недействительными, а объекты строительства — самовольными постройками. Их арендаторы должны будут снести за свой счет, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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