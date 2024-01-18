Геннадий Подлесный: ожидаем активное участие жителей Кубани в выборах президента

Член Общественной палаты Кубани и Общественного штаба по наблюдению за реализацией избирательных прав граждан на территории Краснодарского края, директор АНО «Центр прикладной социологии и политологии» Геннадий Подлесный отметил укрепление гражданского общества в связи с выборами президента России.

По словам Подлесного, в предстоящих выборах будут участвовать парламентские и непарламентские политические партии, а также отдельные малоизвестные блогеры.

«Это подтверждает достаточно высокую политизацию российского общества, что может гарантировать хорошую явку на голосовании и, соответственно, достаточную легитимность итогов выборов. Четко просматривается консолидация общества вокруг руководства России и готовность полностью реализовать задачи СВО. Укрепилось и гражданское общество в целом — оно стало более зрелым и консолидированным. Мы ожидаем активного участия избирателей в Краснодарском крае, как и в целом по России», — сообщил Геннадий Подлесный.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян считают предстоящие выборы президента России важным событием не только для страны (так ответили 89% опрошенных), но и для себя лично (84%). Принять участие в голосовании намерены 78% россиян.

Центр прикладной социологии и политологии прогнозирует спокойный ход выборов.

«Хотя деструктивные силы ожидаемо предпримут попытки поднять определенную шумиху на пустом месте. Их цель понятна: попытаться повлиять на целостность и гражданское самосознания населения России, подорвать доверие к выборам в нашей стране, заявить о непризнании результатов выборов президента», — сказал Геннадий Подлесный.

Он добавил, что, согласно результатам опросов общественного мнения, отмечается преимущественное единодушие политических взглядов в обществе, в том числе на Кубани.

Читайте также: Общественная палата Кубани к выборам президента обучит 8 тыс. наблюдателей.