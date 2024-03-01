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Генконсульство Турции переехало из Новороссийска в центр Краснодара

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/genkonsulstvo-turtsii-pereehalo-iz-novorossijska-v-tsentr-krasnodara
Генконсульство Турции переехало из Новороссийска в центр Краснодара
Фото Сергея Петлина, «Кубань 24»

Генеральное консульство Турецкой Республики теперь находится на улице Северной, 369.

Ранее Генконсульство Турции располагалось в Новороссийске. Турецкая сторона планировала переезд еще с 2012 года. Этот вопрос согласовали в Правительстве России еще в 2017 году.

В Краснодаре консульство Турции открылось 1 марта. В здании подняли турецкий флаг и начали работу, пишет газета «Юг Times».

Читайте также: в Краснодаре откроют отделение посольства Республики Беларусь. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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