Генконсульство Турции переехало из Новороссийска в центр Краснодара
Политика
01.03.2024 18:35
Генеральное консульство Турецкой Республики теперь находится на улице Северной, 369.
Ранее Генконсульство Турции располагалось в Новороссийске. Турецкая сторона планировала переезд еще с 2012 года. Этот вопрос согласовали в Правительстве России еще в 2017 году.
В Краснодаре консульство Турции открылось 1 марта. В здании подняли турецкий флаг и начали работу, пишет газета «Юг Times».
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