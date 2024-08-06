Генич: Галицкий никогда не признает свою ошибку с назначением Мурада Мусаева

Известный комментатор и бывший футболист Константин Генич в новом выпуске программы «Коммент.Шоу» высказался о неудачном старте «Краснодара» в РПЛ и возможной смене главного тренера команды.

В первых трех турах нового сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал всего три очка. Клуб занимает 11 место в турнирной таблице.

При этом, Генич считает, что отставки Мурада Мусаева с поста главного тренера «Краснодара» в ближайшее время не будет.

«Потому что Сергей Николаевич ни за что не признает свою ошибку с назначением Мурада Мусаева. Он разве признает ошибку перед всем футбольным людом, перед своими подчиненными, что он был неправ, пригласив Мусаева?», — сказал Генич.

Эксперт добавил, что отставка Мусаева в «Краснодаре» может произойти только по личной инициативе главного тренера, пишет «Чемпионат».

Читайте также: ФК «Краснодар» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче РПЛ. Матч 3-го тура Российской Премьер-лиги состоялся 4 августа на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.