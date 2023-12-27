Генеральный план развития курорта до 2044 года утвердили в Сочи

Трехлетнюю работу над планом завершили в Год архитектуры. Документ прошел согласование в 5 краевых и 17 федеральных министерствах и ведомствах. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил об этом 27 декабря.

При разработке плана учли все нацпроекты и государственные программы развития Сочи, а также все зоны потенциальных подтоплений и оползней. В нем приняли меры по ограничению жилищного строительства, определи участки под новые соцобъекты, стратегии развития инженерных и транспортных сетей, а также защиты береговой полосы и зеленого каркаса.

В общественных обсуждениях плана поучаствовали 430 тыс. сочинцев. План учитывает 6 тыс. предложений жителей курорта по развитию инфраструктуры микрорайонов и отдаленных поселений. По словам главы города, утверждение Генплана — финальная точка Года архитектуры.

«Совместно нам предстоит большая работа по его реализации в интересах каждого жителя и наших соотечественников, которые приезжают в Сочи на отдых», — написал Копайгородский в Telegram.

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