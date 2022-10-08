Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Генерал Пуликовский назвал подрыв грузовика на Крымском мосту террором

Общество
08.10.2022 16:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/general-pulikovskij-nazval-podryv-gruzovika-na-krymskom-mostu-terrorom
Генерал Пуликовский назвал подрыв грузовика на Крымском мосту террором
Фото Дарьи Паращенко, «Краснодарские известия»

Генерал-лейтенант в отставке, председатель Совета ветеранов Краснодара Константин Пуликовский прокомментировал происшествие на Крымском мосту. Рано утром 8 октября там взорвали грузовик. Погибли трое человек.

«Если противник опускается до терактов, то к нему уже не применимы законы военного времени. Потому что это не война, а подлое нападение на мирные объекты. Никакие договоренности, которые действуют во время войны, на террористов и их пособников уже не распространяются. Это теракт, и мы должны отвечать на него соответственно. Всемирная практика борьбы с терроризмом – никаких переговоров, только уничтожение», — сказал Пуликовский.

По мнению генерала, главной целью теракта на Крымском мосту было запугать население РФ и надавить на руководство страны.

«Ведь чего добивались террористы при захвате Буденновска в июне 1995 года, во время «Норд-Оста» на Дубровке в Москве в октябре 2002 года? Они хотели запугать власть. И что же, получилось? Нет. Террористы были уничтожены, а народ только сильнее сплотился. Вот и подрывом грузовика на Крымском мосту наш враг ничего не добьется», — цитируют Пуликовского «Краснодарские известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за подрыва грузовика на Крымском мосту погибли трое человек.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Юбилей президента: Владимиру Путину исполнилось 70 лет
Юбилей президента: Владимиру Путину исполнилось 70 лет
В Тимашевском районе из психоневрологического интерната сбежал пациент
В Тимашевском районе из психоневрологического интерната сбежал пациент
В Сочи инкассатор при перевозке украл 110 тыс. рублей и наутро не вышел на работу
В Сочи инкассатор при перевозке украл 110 тыс. рублей и наутро не вышел на работу
Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем
Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
  2. Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Краснодаре экс-судья просит признать себя невменяемым
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Кубанские винодельни расширяют выпуск вина в «полторашках» и полубутылках
  5. В Новороссийске из-за найденной 100-килограммовой авиабомбы эвакуировали людей
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях