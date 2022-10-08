Генерал Пуликовский назвал подрыв грузовика на Крымском мосту террором
Генерал-лейтенант в отставке, председатель Совета ветеранов Краснодара Константин Пуликовский прокомментировал происшествие на Крымском мосту. Рано утром 8 октября там взорвали грузовик. Погибли трое человек.
«Если противник опускается до терактов, то к нему уже не применимы законы военного времени. Потому что это не война, а подлое нападение на мирные объекты. Никакие договоренности, которые действуют во время войны, на террористов и их пособников уже не распространяются. Это теракт, и мы должны отвечать на него соответственно. Всемирная практика борьбы с терроризмом – никаких переговоров, только уничтожение», — сказал Пуликовский.
По мнению генерала, главной целью теракта на Крымском мосту было запугать население РФ и надавить на руководство страны.
«Ведь чего добивались террористы при захвате Буденновска в июне 1995 года, во время «Норд-Оста» на Дубровке в Москве в октябре 2002 года? Они хотели запугать власть. И что же, получилось? Нет. Террористы были уничтожены, а народ только сильнее сплотился. Вот и подрывом грузовика на Крымском мосту наш враг ничего не добьется», — цитируют Пуликовского «Краснодарские известия».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за подрыва грузовика на Крымском мосту погибли трое человек.
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