Генерал Пуликовский назвал подрыв грузовика на Крымском мосту террором

Фото Дарьи Паращенко, «Краснодарские известия»

Генерал-лейтенант в отставке, председатель Совета ветеранов Краснодара Константин Пуликовский прокомментировал происшествие на Крымском мосту. Рано утром 8 октября там взорвали грузовик. Погибли трое человек.

«Если противник опускается до терактов, то к нему уже не применимы законы военного времени. Потому что это не война, а подлое нападение на мирные объекты. Никакие договоренности, которые действуют во время войны, на террористов и их пособников уже не распространяются. Это теракт, и мы должны отвечать на него соответственно. Всемирная практика борьбы с терроризмом – никаких переговоров, только уничтожение», — сказал Пуликовский.

По мнению генерала, главной целью теракта на Крымском мосту было запугать население РФ и надавить на руководство страны.

«Ведь чего добивались террористы при захвате Буденновска в июне 1995 года, во время «Норд-Оста» на Дубровке в Москве в октябре 2002 года? Они хотели запугать власть. И что же, получилось? Нет. Террористы были уничтожены, а народ только сильнее сплотился. Вот и подрывом грузовика на Крымском мосту наш враг ничего не добьется», — цитируют Пуликовского «Краснодарские известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за подрыва грузовика на Крымском мосту погибли трое человек.