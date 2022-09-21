Александр Михайлов: скорее всего, резервистов направят на тыловое обеспечение
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов 21 сентября рассказал о том, какие категории граждан России подлежат частичной мобилизации.
По его словам, частичной мобилизации подлежат граждане, которые служили в армии, имеют военно-учетную специальность и находятся в запасе. Студенты мобилизации не подлежат. В зону спецоперации также не будут отправлять срочников.
«Каждый гражданин, имеющий военный билет, находится в запасе до того момента, пока его не сняли с учета. Если человек не может быть использован по какой-либо военной специальности, его призывать не будут. Вопрос о том, на каких территориях будут задействованы резервисты, будет решаться после прохождения ими специальных курсов, включающих спортивную подготовку, овладение новым вооружением, техникой», — рассказал генерал-майор ФСБ.
Он добавил, что резервистов, скорее всего, направят в части, находящиеся не на линии фронта, а для обеспечения тыла, пишет газета «Краснодарские известия».
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