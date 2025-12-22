Генерал-лейтенант ВС РФ погиб из-за подрыва автомобиля в Москве

Самодельное взрывное устройство сработало рано утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве.

В 7:58 следственные органы сообщили, что мужчина жив, через два часа стало известно о его гибели.

По данным следствия, взрыв произошел при приведении в действие установленного под днищем автомобиля самодельного взрывного устройства. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Следствием отрабатываются различные версии убийства. По одной из них, организатор преступления — украинские спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ. На месте работают следователи и криминалисты.

Эксперты осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Сейчас допрашивают свидетелей и очевидцев, изучают камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба СК РФ.

