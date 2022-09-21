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Генерал-лейтенант Пуликовский назвал частичную мобилизацию «необходимой»

Политика
21.09.2022 13:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/general-lejtenant-pulikovskij-nazval-chastichnuyu-mobilizatsiyu-neobhodimoj
Генерал-лейтенант Пуликовский назвал частичную мобилизацию «необходимой»
Фото t.me/ki_krd

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнослужащих. Председатель городского Совета ветеранов, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский прокомментировал слова верховного главнокомандующего.

«Задача стоит всем губернаторам, они отвечают за призыв и сбор войск. Это просто необходимо из-за всех событий, которые сейчас неразрывно связаны с Россией. Парламенты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выступили с заявлением о проведении референдумов. Нет сомнений, что они пройдут», — заявил Константин Пуликовский.

Генерал подчеркнул, что президент четко дал понять — Россия примет решение граждан ЛНР и ДНР на предстоящем референдуме. Для этого необходимо подготовиться и укрепить границы. Нужны дополнительные силы и люди, сообщают «Краснодарские известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Шойгу заявил о планах призвать 300 тыс. резервистов в рамках частичной мобилизации.

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