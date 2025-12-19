Гендиректор медиахолдинга «Кубань 24» исполнила мечту девочки из Краснодара

Свое пожелание девочка написала в открытке в рамках акции «Доброелка». Ежегодно ее проводит благотворительный фонд «Край добра».

В эфире программы «Хорошее утро» на телеканале «Кубань 24» исполнилась одна детская мечта. Анастасия Дьякова занимается акробатикой большую часть своей жизни и на Новый год загадала то, что поможет улучшить ее спортивные результаты — акробатические трости. Благодаря им девочка укрепит мышцы и улучшит равновесие.

«Когда была маленькая, часто спрашивала у мамы: «Кто нам дарит подарки?». Мама говорила, что подарки дарит Дед Мороз, и он существует ровно столько, сколько вы в него верите. Сейчас я очень сильно в него верю, поэтому получаю эти подарки», — рассказывает подопечная благотворительного фонда «Край добра» Анастасия Дьякова.

У девочки было еще одно желание — увидеть, как работают тележурналисты. Его тоже исполнили. Для нее провели экскурсию по телеканалу. Также ей дали попробовать себя в роли студийного оператора.

В преддверии Нового года исполнилось желание не только ребенка, но и матери. У Анастасии — тугоухость. Семья девочки обращалась во многие благотворительные организации за помощью, но откликнулся только «Край добра».

«Конечно, это было что-то невероятное — такое эмоциональное, волшебное. Наверное, любая мама будет счастлива и рада видеть счастливым своего ребенка», — делится мать Анастасии Ирина Дьякова.

Желание юной акробатки исполнилось благодаря «Доброелке». На ежегодную акцию тысячи детей присылали самые разные мечты: микроскопы, телескопы, наборы для творчества, книги. Кто-то хотел встретиться с кумиром или побывать за кулисами театра.

Одну из открыток в виде снегирей сняла с елки генеральный директор медиагруппы «Кубань 24» Анна Минькова во время эфира на радио «Казак FM». Открытка оказалась от Анастасии Дьяковой.

«Я очень рада, что мне выпал именно такой снегирь, именно такая просьба. Я постаралась ее максимально быстро реализовать. Знаю, что дети часто просят то, что им на самом деле просто нужно. Но это не просто какая-то прихоть детская, не какая-то игрушка или какой-то современный гаджет. Это по-настоящему было ребенку нужно», — отмечает Анна Минькова.

Новогодний подарок поможет девочке продолжать заниматься любимым делом. Благодаря ему в будущем она сможет осуществить самую большую цель — стать профессиональной спортсменкой.

Акция «Доброелка» приносит праздник детям, которые сражаются с тяжелыми заболеваниями. Их новогодние пожелания исполняют жители региона. Стать волшебником может каждый. Для этого достаточно на сайте выбрать открытку-снегиря — символа акции, где написано желание ребенка, и помочь исполнить заветную мечту.

