Акварель и конструктор подарили больным детям на Новый год в Северском районе

Желания мальчиков и девочек с различными заболеваниями исполняются в канун Нового года. Мечты больных детей осуществляют люди, которые стали участниками акции «Доброелка».

Алиса Падалка умело не только играет на пианино, но и прекрасно освоила рисование. Ее работы участвуют в различных конкурсах и занимают призовые места.

«На оригинале, где я брала эту позицию, была изображена старушка. Но я ее исправила и убрала скучный серый головной убор. С оригинала я взяла только позы и идею, что они вареники делают», — делится Алиса Падалка.

Юное дарование добавило в эту картину и своих любимых животных — кошек. Они окружают ее и дома, поэтому девочка часто пишет их портреты. Также школьница увлекается английским, может часами читать маме.

В знании языка девочка опережает сверстников на несколько классов. Другие ее любимые хобби — танцы и пение. Но всем этим 11-летняя Алиса Падалка без помощи благотворительных фондов не смогла бы заниматься из-за тугоухости. Девочка поблагодарила людей, неравнодушных к ее болезни.

«Спасибо за то, что они собирали деньги на мои аппараты, без которых я не могу ничего. С ними могу заниматься музыкой, танцами, английским и хорошо учиться в школе», — говорит Алиса Падалка.

В канун праздника поздравить ребенка пришли Дед Мороз и Снегурочка. Волшебные гости поразились успехам Алисы и принесли долгожданный подарок для творчества — акварель.

В этот день новогоднее чудо пришло и к Кириллу Гражданкину. У ребенка задержка речевого развития. Эта встреча для мальчика выдалась неожиданной, но очень приятной.

Кирилл Мечтал о конструкторе. Его желание исполнили благодаря акции «Доброелка». Получив подарок, ребенок сразу же начал рассматривать все детали.

«Очень приятно, что есть организации, которые дарят детям новогодние сюрпризы, счастье и улыбки», — делится мать Кирилла Оксана Гражданкина.

Акция «Доброелка» приносит праздник детям, которые сражаются с тяжелыми заболеваниями. Их новогодние пожелания исполняют жители региона. Стать волшебником может каждый. Для этого достаточно на сайте выбрать открытку-снегиря — символа акции, где написано желание ребенка, и помочь исполнить заветную мечту.

