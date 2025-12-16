«Доброелка»: Альбина из Краснодара попросила у Деда Мороза компьютерное кресло

Более 2 тыс. подарков передадут детям волонтеры благотворительного фонда «Край добра». Желания мальчиков и девочек с различными заболеваниями исполнили люди, ставшие участниками акции «Доброелка».

Альбина Букова любит музыку и ведет страницу в соцсети, где публикует свое увлечение — танцы. Она не слышит, у девочки диагностировали четвертую степень тугоухости. Поэтому она использует язык тела не только в танцах, но и при общении. Ее родные тоже выучили язык жестов.

Как у всех детей, у Альбины тоже есть большая новогодняя мечта. На праздник девочка заказала компьютерное кресло, чтобы делать уроки на нем с комфортом. Она любит рисовать и готовить, в будущем задумывается о профессии повара. Сейчас помогает маме по дому и проводит время с младшими сестрами.

Для Буковых Новый год — теплый семейный праздник, который они отмечают все вместе. Дети любят наряжаться в новогодние наряды и всегда с нетерпением ждут этого момента.

По словам матери Альбины, перед лицом трудностей их семья сплотилась и стала гораздо крепче. Приход новогоднего волшебника осчастливил всех.

«Честно скажу, это очень яркие эмоции. Я очень благодарна, дети очень счастливы. Наконец-то увидели Дедушку Мороза», — делится мать Альбины Дарьят Букова.

Эти подарки детям приобрел и передал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. Всего в акции участвовали более 2 тыс. мальчиков и девочек с различными заболеваниями. Каждый из них обязательно получит подарок к Новому году.

Акция «Доброелка» приносит праздник детям, которые сражаются с тяжелыми заболеваниями. Их новогодние пожелания исполняют жители региона. Стать волшебником может каждый. Для этого достаточно на сайте выбрать открытку-снегиря — символа акции, где написано желание ребенка, и помочь исполнить заветную мечту.

