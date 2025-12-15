Дети из Краснодара получили подарки от губернатора в рамках акции «Доброелка»

Волонтеры благотворительного фонда «Край добра» начали дарить подарки детям. Желания мальчиков и девочек с различными заболеваниями исполнили люди, ставшие участниками благотворительной акции «Доброелка».

Дед Мороз снова отправился поздравлять тяжелобольных детей. Свои подарки уже получила семья Незнаменко. Пятилетний Назар загадал игровую консоль, и желание исполнилось.

У мальчика нарушена работа внутренних органов, он родился раньше срока. Врачи сразу выявили проблемы со здоровьем.

«Ему экстренно сделали операцию, потом мы лежали месяц в больнице. У него была стома. Без помощи мужа, конечно, в принципе не обошлось. Все делал, помогал тоже. Дочка старшая помогала, она незаменимый человек для нас», — рассказывает мать Назара Светлана Незнаменко.

Пока отец участвует в специальной военной операции, опора и главная помощница матери — старшая дочь Альбина. Она увлекается гандболом и на Новой год заказала тренажер, чтобы укреплять здоровье. Девочка страдает дисплазией, поэтому, когда вырастет, хочет стать врачом, чтобы лечить других людей от заболеваний.

Но самое большое детское желание — встретить Новый год всей семьей вместе с папой. Такая же цель и у семьи Коцаревых. Их отец проходит реабилитацию в Санкт-Петербурге после тяжелого ранения в зоне боевых действий. Сейчас семья думает о новогодней поездке к нему.

При этом младший ребенок Родион Коцарев болен аутизмом. На праздник ему уже подарили утяжелительный жилет. Больше всего мальчику нравится делать поделки для родных, дарить аппликации и рисунки. Жилет для Родиона — это необходимость, которая помогает ему концентрироваться.

«Жилет утяжелитель нужен, чтобы Родиону было спокойней заниматься на занятиях, когда у него паника. Ребенок болеет аутизмом, поэтому актуален нам такой подарок. И впервые нас так поздравляли. Все было волнительно. Родион не испугался, ему очень понравилось», — делится мать Родиона Елена Коцарева.

Эти подарки детям приобрел и передал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Всего в «Доброелке» участвовало более 2 тыс. ребят с различными заболеваниями. Каждый из них обязательно получит подарок к Новому году.

Благотворительную акцию «Доброелка» более 10 лет проводит фонд «Край Добра». Благодаря отзывчивым сердцам кубанцев она ежегодно помогает исполнять тысячи детских желаний.

