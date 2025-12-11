«Доброелка»: дорогостоящая реабилитация нужна 15-летнему Никите из Новороссийска

В январе этого года 15-летний подросток получил тяжелую травму позвоночника. Сейчас он проходит реабилитацию в федеральном специализированном центре. Состояние Никиты улучшилось, но важно не прекращать лечение. Для восстановительных курсов требуется неподъемная для семьи сумма — почти 3 млн рублей.

Сейчас 15-летний Никита Еськов из Новороссийска заново учится двигаться. С 7 лет он занимался борьбой и мечтал представить Россию на международных состязаниях. В его спортивной копилке 10 золотых медалей. Но в январе этого года судьба внесла в планы подростка свои коррективы. Во время тренировочного боя он получил тяжелую травму позвоночника.

«Земля рухнула из-под ног. Я понимаю, что мой ребенок стал инвалидом. Он этого тоже долго не принимал», — делится мать Никиты Мария Еськова.

Санавиацией подростка доставили в Краснодар и провели срочную операцию. Юный спортсмен оказался парализован. Он перестал двигаться, ходить, говорить и даже самостоятельно дышать. Мальчик месяц находился на аппарате ИВЛ. Позже врачи установили ему трахеостому. Ребенку было необходимо как можно скорее начать дорогостоящее лечение. Средства для этого собирали всем миром — друзья, спортсмены, знакомые, школа, где учился мальчик. Подключился и фонд «Край Добра». Практически весь этот год мальчик проходил реабилитацию — и уже есть результат.

«После нескольких курсов реабилитации состояние Никиты улучшилось. Он переворачивается с минимальной помощью, вертикализирован на 90 градусов. Также ест твердую пищу правой рукой — в организованном пространстве с адаптированной вилкой. Никита дышит самостоятельно», — сообщает врач невролог-реабилитолог Раушания Латыпова.

«Я начал заниматься физической терапией и мотомедом, акватерапией, начало получаться. В конце лета мне сняли трахеостому. Я этому очень рад был, потому что больше возможностей, больше прогресса пошло», — делится Никита Еськов.

Мама Никиты в одиночку воспитывает четырех детей. Поэтому на курсах реабилитации Никиту сопровождает старшая сестра. В это время мама переживает за него в Новороссийске.

«Хочется, чтобы побыстрее он восстановился. Бывали уже такие моменты, когда хотелось просто забрать его домой, потому что здесь все скучают. Но я понимаю, что ему лучше быть там сейчас», — рассказывает Мария Еськова.

Для продолжения лечения в новом году фонду необходимо собрать более 2 млн рублей. Сумма для семьи неподъемная. Помочь Никите и подарить шанс вернуться к обычной жизни может каждый. Для этого нужно зайти на сайт фонда «Край Добра», выбрать историю Никиты Еськова и нажать кнопку «Помощь». Сделать пожертвование можно и на сайте Доброелка. РФ.

