Гендиректор МАГАТЭ Гросси: военная активность около Курской АЭС беспокоит всех

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 27 августа прибыл в город Курчатов, где осмотрел действующую Курскую АЭС и стройплощадки Курской АЭС-2.

По словам Гросси, его приезд связан с возникшей опасностью ядерного инцидента. Генеральный директор МАГАТЭ выразил опасения в связи с тем, что в нескольких километрах от АЭС ведутся боевые действия.

«Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак», — рассказал Гросси на пресс-конференции после объезда.

При этом Гросси отметил, что Курская АЭС работает в очень близком к нормальному режиме.

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