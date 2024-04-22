Гематолог Томова рассказала, как веганство и вегетарианство вредят ребенку

В продуктах животного происхождения есть важные элементы, которые не могут поступить в организм с растительной пищей.

По словам врача-гематолога Евгении Томовой, содержащиеся в продуктах животного происхождения белок со всеми важными аминокислотами, витамины группы В, витамин D, железо нельзя компенсировать естественным путем.

«Компенсировать их дефицит, кроме как приемом лекарственных препаратов, невозможно. Эта ситуация часто выходит из-под родительского контроля, и ребёнок лишается необходимых веществ», — отметила врач.

При такой диета, объяснила доктор, у детей наблюдается недостаток веса, а в тяжелых случаях — задержка физического и психомоторного развития. Она предостерегла от вегетарианства и веганства детей раннего возраста. Помимо этого, не рекомендуется такая диета и в пубертатном возрасте, так как ребенок должен сделать сам этот выбор. Его можно предоставить после 15 лет, когда сформировался гормональный фон, но под медицинским контролем.

«Требуется восполнение элементов, содержащихся в продуктах животного происхождения», — рассказала гематолог.

По словам специалиста, если беременная женщина придерживается вегетарианства или веганства и не ведет правильный мониторинг нужных показателей, то у нее может быть железодефицит, который передается внутриутробно ребенку. В этом случается он рождается с низким депо железа. Далее у него развивается анемия.

«Дефицит железа приводит к гипоксии, нарушению физического и психомоторного развития, задержке моторных навыков, набор веса происходит медленнее», — объяснила доктор.

Кроме того, наблюдается вторичное иммунодефицитное состояние, белковый дефицит, рассказала врач. Также у детей фиксируют нехватку кальция, сообщает RT.

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