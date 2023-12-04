Геленджик остался без воды из-за прорыва на Троицком водопроводе

Водоснабжение в западной части города отключили с 20:00 для проведения восстановительных работ.

От сотрудников Троицкого группового водопровода поступила информация о прорыве магистральной линии. Из-за этого в Геленджике отключили воду от Тонкого мыса до улицы Садовой.

Жителям курорта, попавшим в зону отключения, утром 5 декабря воду будут подавать по графику: с 6:00 до 8:00. Восстановить водоснабжение в городе в обычном режиме планируют к 14:00, сообщает пресс-служба «Концессии водоснабжения — Геленджик».

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