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Жители Знаменского в Краснодаре остались без отопления из-за подземного порыва

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-znamenskogo-v-krasnodare-ostalis-bez-otopleniya-iz-za-podzemnogo-poryva
Жители Знаменского в Краснодаре остались без отопления из-за подземного порыва
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария на системе теплоснабжения в Карасунском округе произошла вечером 4 декабря.

Из-за порыва на подземной теплотрассе отопление отключили в жилых домах поселка Знаменского на улицах: Первомайской, Гагарина, Березовой и Светлой.

На месте аварии работает бригада тепловиков. Время восстановления теплоснабжения в Знаменском уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: заморозки, снег и туман ожидаются 5 декабря в Краснодарском крае. Погода в регионе резко ухудшилась с вечера 4 декабря.

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