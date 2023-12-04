Жители Знаменского в Краснодаре остались без отопления из-за подземного порыва

Авария на системе теплоснабжения в Карасунском округе произошла вечером 4 декабря.

Из-за порыва на подземной теплотрассе отопление отключили в жилых домах поселка Знаменского на улицах: Первомайской, Гагарина, Березовой и Светлой.

На месте аварии работает бригада тепловиков. Время восстановления теплоснабжения в Знаменском уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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