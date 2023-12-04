Жители Знаменского в Краснодаре остались без отопления из-за подземного порыва
Общество
04.12.2023 20:26
Авария на системе теплоснабжения в Карасунском округе произошла вечером 4 декабря.
Из-за порыва на подземной теплотрассе отопление отключили в жилых домах поселка Знаменского на улицах: Первомайской, Гагарина, Березовой и Светлой.
На месте аварии работает бригада тепловиков. Время восстановления теплоснабжения в Знаменском уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
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